انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى

الوكيل الإخباري- سجلت مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى، اليوم الثلاثاء، انخفاضا جديدا؛ بسبب أزمة ما يسمى بالتعريفات الجمركية.

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وانخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي، اليوم 320 نقطة ليتراجع إلى 37645 نقطة.



وهوى مؤشر "نازداك" الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 335 نقطة ليتراجع إلى 15679 نقطة.



وانخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 79 نقطة ليصل إلى 4982 نقطة.