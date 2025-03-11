انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية بشكل كبير

الوكيل الإخباري- انخفضت اليوم الاثنين، مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى مسجلة خسارة كبيرة بنسب مرتفعة حيث تتزايد المخاوف بشأن انزلاق الاقتصاد الأميركي إلى الركود.

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وكان الرئيس دونالد ترامب رفض خلال عطلة نهاية الأسبوع استبعاد حدوث تباطؤ اقتصادي في الولايات المتحدة، قائلاً إن أجندته قد تتسبب في اضطرابات قصيرة الأجل.

وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي 890 نقطة ليصل إلى 41911 نقطة أي نسبة انخفاض 2.08 في المئة.



وانخفض مؤشر نازداك الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 728 نقطة ليصل إلى 17468 نقطة، نسبة 4 في المئة.