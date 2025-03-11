انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية بشكل كبير

وكان الرئيس دونالد ترامب رفض خلال عطلة نهاية الأسبوع استبعاد حدوث تباطؤ اقتصادي في الولايات المتحدة، قائلاً إن أجندته قد تتسبب في اضطرابات قصيرة الأجل.
وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي 890 نقطة ليصل إلى 41911 نقطة أي نسبة انخفاض 2.08 في المئة.
وانخفض مؤشر نازداك الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 728 نقطة ليصل إلى 17468 نقطة، نسبة 4 في المئة.
وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز (S&P 500) نحو 155 نقطة ليصل إلى 5614 نقطة بمسبة 2.7 في المئة.
إلى ذلك، انخفض سعر النفط الخام (وست تكساس) أكثر من دولار ليصل إلى 65.99 دولار للبرميل الواحد.
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