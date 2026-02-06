انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية بشكل كبير

الوكيل الإخباري- انخفضت اليوم مؤشرات الاسهم الاميركية بشكل كبير.

وانخفض، قبيل اغلاقات اليوم مؤشر داو جونز الصناعي أكثر من 550 نقطة، كما انخفض مؤشر نازداك الأميركي، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 350 نقطة تقريبا.