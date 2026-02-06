الجمعة 2026-02-06 01:37 ص

انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية بشكل كبير

ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية
مؤشرات الاسهم الاميركية
 
الجمعة، 06-02-2026 12:16 ص

الوكيل الإخباري-   انخفضت اليوم مؤشرات الاسهم الاميركية بشكل كبير.

وانخفض، قبيل اغلاقات اليوم مؤشر داو جونز الصناعي أكثر من 550 نقطة، كما انخفض مؤشر نازداك الأميركي، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 350 نقطة تقريبا.


فيما انخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 80 نقطة.

 
 


