انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية

وانخفض مؤشر ستاندرد وباورز (S&P500) نحو 75 نقطة ليصل إلى 5446 نقطة، أي بنسبة 1.37 بالمئة.
إلى ذلك، انخفض سعر النفط الخام الأميركي "وست تكساس" ليصل إلى 76.98 دولار للبرميل الواحد.
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