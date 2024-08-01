انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية

الوكيل الإخباري - انخفض اليوم الخميس مؤشر داو جونز الصناعي 494 نقطة ليصل إلى 40,347 نقطة، كما انخفض مؤشر "نازداك" الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة 405 نقاط، ليصل إلى 17194 نقطة، أي نسبة 2.30 بالمئة من حجم الأسهم.



وانخفض مؤشر ستاندرد وباورز (S&P500) نحو 75 نقطة ليصل إلى 5446 نقطة، أي بنسبة 1.37 بالمئة.



إلى ذلك، انخفض سعر النفط الخام الأميركي "وست تكساس" ليصل إلى 76.98 دولار للبرميل الواحد.