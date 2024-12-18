انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية

الوكيل الإخباري- انخفضت، اليوم الثلاثاء، مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى، في حين تراجع سعر النفط الخام الأميركي "وست تكساس" ليستقر عند 70.22 دولار للبرميل الواحد.

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وانخفض مؤشر نازداك، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، أكثر من 100 نقطة ليصل إلى نحو 20060 نقطة.