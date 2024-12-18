انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية

وانخفض مؤشر نازداك، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، أكثر من 100 نقطة ليصل إلى نحو 20060 نقطة.
كما تراجع مؤشر داو جونز الصناعي قبيل إغلاق مداولات السوق المالية، بأكثر من 330 نقطة ليصل إلى 43385 نقطة، بينما انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز (S&P 500) بنحو 40 نقطة ليصل إلى 6035 نقطة.
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