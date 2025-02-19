انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية

كما انخفض مؤشر نازداك الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، نحو 50 نقطة ليصل إلى 19975 نقطة، فيما استقر مؤشر ستاندرد آند بورز (S&P 500) عند 6114 نقطة.
إلى ذلك، ارتفع سعر النفط الخام (وست تكساس) بأكثر من دولار ليصل الى 71.88 دولار للبرميل الواحد.
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