انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية

12:29 ص

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الوكيل الإخباري- انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى اليوم الثلاثاء، في بداية تداولات هذا الأسبوع، وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي قبيل إغلاق التداولات بأكثر من 100 نقطة ليصل إلى 44425 نقطة. اضافة اعلان



كما انخفض مؤشر نازداك الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، نحو 50 نقطة ليصل إلى 19975 نقطة، فيما استقر مؤشر ستاندرد آند بورز (S&P 500) عند 6114 نقطة.

إلى ذلك، ارتفع سعر النفط الخام (وست تكساس) بأكثر من دولار ليصل الى 71.88 دولار للبرميل الواحد.