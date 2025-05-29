انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية

الوكيل الإخباري- انخفضت، الأربعاء، مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى، بعد ارتفاعها يوم أمس بشكل ملحوظ.

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وانخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي، 245 نقطة ليصل إلى 42098 نقطة، فيما انخفض مؤشر "نازداك"، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 98 نقطة ليصل إلى 19101 نقطة.



كما انخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 33 نقطة ليصل إلى 5888 نقطة.