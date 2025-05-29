انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية

وانخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي، 245 نقطة ليصل إلى 42098 نقطة، فيما انخفض مؤشر "نازداك"، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 98 نقطة ليصل إلى 19101 نقطة.
كما انخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 33 نقطة ليصل إلى 5888 نقطة.
الى ذلك، ارتفع قليلا، سعر النفط الأميركي"وست تكساس"، ليصل إلى 61.53 دولار للبرميل الواحد.
-
أخبار متعلقة
-
الذهب يواصل الارتفاع عالمياً .. إليك التفاصيل
-
ارتفاع الدولار عالميا مع تراجع التوتر التجاري الأميركي - الأوروبي
-
"قيصر" العملات المشفرة: واشنطن ترى في العملات المشفرة نظام المال المستقبلي
-
أسعار النفط تقفز عالمياً بعد قرار أمريكي ضد شيفرون في فنزويلا
-
ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية
-
انخفاض الاسترليني مقابل الدولار
-
ارتفاع الذهب عالميا
-
أرباح القطاع الصناعي الصيني تشهد ارتفاعا ملحوظا