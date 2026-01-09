انخفاض مؤشر نازداك الأميركي وارتفاع نفط تكساس

وقبيل إغلاق اليوم، ارتفع مؤشر داو جونز الأميركي، نحو 250 نقطة واستقر مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) عند 6915 نقطة.
