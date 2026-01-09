انخفاض مؤشر نازداك الأميركي وارتفاع نفط تكساس

12:05 ص

الوكيل الإخباري- انخفض مؤشر نازداك الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، نحو 150 نقطة، فيما ارتفع سعر النفط الأميركي"وست تكساس"، بأكثر من دولارين ليصل إلى 58.21 دولار للبرميل الواحد. اضافة اعلان





وقبيل إغلاق اليوم، ارتفع مؤشر داو جونز الأميركي، نحو 250 نقطة واستقر مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) عند 6915 نقطة.



