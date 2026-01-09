الجمعة 2026-01-09 01:17 ص

انخفاض مؤشر نازداك الأميركي وارتفاع نفط تكساس

انخفاض مؤشر نازداك الأميركي وارتفاع نفط تكساس
انخفاض مؤشر نازداك الأميركي وارتفاع نفط تكساس
 
الجمعة، 09-01-2026 12:05 ص
الوكيل الإخباري- انخفض مؤشر نازداك الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، نحو 150 نقطة، فيما ارتفع سعر النفط الأميركي"وست تكساس"، بأكثر من دولارين ليصل إلى 58.21 دولار للبرميل الواحد.اضافة اعلان


وقبيل إغلاق اليوم، ارتفع مؤشر داو جونز الأميركي، نحو 250 نقطة واستقر مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) عند 6915 نقطة.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

حلب.. حظر تجوّل وانتشار الأمن وحديث عن انشقاقات في "قسد"

عربي ودولي حلب .. حظر تجوّل وانتشار الأمن وحديث عن انشقاقات في "قسد"

ل

أخبار محلية بلدية "غرب إربد" ومؤسسة ولي العهد تنظمان دورة حول إنتاج المحتوى الرقمي

ل

عربي ودولي ترامب: أي اتفاق نووي جديد سيشمل "أطرافا أخرى" بالإضافة إلى موسكو وواشنطن

مصر تنتظر دعمًا ماليًا ضخمًا من الاتحاد الأوروبي قريبًا

عربي ودولي مصر تنتظر دعمًا ماليًا ضخمًا من الاتحاد الأوروبي قريبًا

انخفاض مؤشر نازداك الأميركي وارتفاع نفط تكساس

أسواق ومال انخفاض مؤشر نازداك الأميركي وارتفاع نفط تكساس

ا

عربي ودولي ترامب: الصين لن تجرؤ على مهاجمة تايوان خلال وجودي في البيت الأبيض

ر

عربي ودولي مجلس الأمن يبحث ملف الأسلحة الكيميائية السورية

9 شهداء بينهم 5 أطفال في تواصل قصف الاحتلال الإسرائيلي على غزة

فلسطين 9 شهداء بينهم 5 أطفال في تواصل قصف الاحتلال الإسرائيلي على غزة



 




الأكثر مشاهدة