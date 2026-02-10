انخفاض مفاجئ على أسعار الذهب عالميا

08:13 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/763827 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- تراجع الذهب، الثلاثاء، لكنه ظل متماسكا فوق 5000 دولار للأوقية وسط حذر من المستثمرين قبل صدور بيانات مهمة عن الوظائف والتضخم بالولايات المتحدة في وقت لاحق من هذا الأسبوع، والتي من شأنها أن توفر مؤشرات على مسار أسعار الفائدة التي سيقررها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي). اضافة اعلان





ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 5029.49 دولار للأوقية (الأونصة).



وارتفع المعدن النفيس بنسبة 2% أمس الاثنين، مع تراجع الدولار إلى أدنى مستوى له في أكثر من أسبوع.



وسجل الذهب ارتفاعا قياسيا عند 5594.82 دولار في 29 كانون الثاني.



وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب لشهر نيسان بنسبة 0.5% إلى 5052.0 دولار.

تم نسخ الرابط





