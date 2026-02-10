الثلاثاء 2026-02-10 08:38 ص

انخفاض مفاجئ على أسعار الذهب عالميا

ذهب
ذهب
 
الثلاثاء، 10-02-2026 08:13 ص
الوكيل الإخباري-   تراجع الذهب، الثلاثاء، لكنه ظل متماسكا فوق 5000 دولار للأوقية وسط حذر من المستثمرين قبل صدور بيانات مهمة عن الوظائف والتضخم بالولايات المتحدة في وقت لاحق من هذا الأسبوع، والتي من شأنها أن توفر مؤشرات على مسار أسعار الفائدة التي سيقررها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).اضافة اعلان


ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 5029.49 دولار للأوقية (الأونصة).

وارتفع المعدن النفيس بنسبة 2% أمس الاثنين، مع تراجع الدولار إلى أدنى مستوى له في أكثر من أسبوع.

وسجل الذهب ارتفاعا قياسيا عند 5594.82 دولار في 29 كانون الثاني.

وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب لشهر نيسان بنسبة 0.5% إلى 5052.0 دولار.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

علم فنزويلا

عربي ودولي وزير الطاقة الأميركي يعتزم زيارة فنزويلا "لإجراء محادثات نفطية"

هيئة بث إسرائيلية: آلاف الجنود الإندونيسيين قد يتمركزون جنوب غزة

عربي ودولي هيئة بث إسرائيلية: آلاف الجنود الإندونيسيين قد يتمركزون جنوب غزة

ذهب

أسواق ومال انخفاض مفاجئ على أسعار الذهب عالميا

البيت الأبيض: ترامب يعارض ضم إسرائيل للضفة الغربية

عربي ودولي البيت الأبيض: ترامب يعارض ضم إسرائيل للضفة الغربية

تعبيرية

تكنولوجيا هيئة محلفين تنظر في دعوى ضد ميتا ويوتيوب في كاليفورنيا

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

فلسطين الرئيس الفلسطيني يصدر قرارا بنشر مسوّدة الدستور المؤقت

انخفاض طفيف على أسعار النفط

أسواق ومال انخفاض أسعار النفط عالميا

تعبيرية

وظائف أردنيون مدعوون لإجراء المقابلات الشخصية- أسماء



 




الأكثر مشاهدة