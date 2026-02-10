انخفاض مفاجئ على أسعار الذهب عالميا

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 5029.49 دولار للأوقية (الأونصة).
وارتفع المعدن النفيس بنسبة 2% أمس الاثنين، مع تراجع الدولار إلى أدنى مستوى له في أكثر من أسبوع.
وسجل الذهب ارتفاعا قياسيا عند 5594.82 دولار في 29 كانون الثاني.
وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب لشهر نيسان بنسبة 0.5% إلى 5052.0 دولار.
