انخفاض مفاجئ على أسعار الذهب عالميا

انخفضت أسعار الذهب الخميس بعد ارتفاع شهده الدولار عقب صدور بيانات الوظائف لشهر كانون الثاني التي جاءت أقوى من المتوقع، لتتراجع التوقعات بخفض أسعار الفائدة في المدى القريب، فيما يترقب المستثمرون بيانات
الخميس، 12-02-2026 07:32 ص
الوكيل الإخباري-   انخفضت أسعار الذهب الخميس بعد ارتفاع شهده الدولار عقب صدور بيانات الوظائف لشهر كانون الثاني التي جاءت أقوى من المتوقع، لتتراجع التوقعات بخفض أسعار الفائدة في المدى القريب، فيما يترقب المستثمرون بيانات التضخم المقرر صدورها الجمعة للحصول على مزيد من مؤشرات السياسة النقدية.اضافة اعلان


وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 5065.98 دولارا للأوقية (الأونصة). واختتم تعاملات الجلسة الماضية على ارتفاع بأكثر من 1%.

وخسرت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم نيسان 0.2% إلى 5087.30 دولار للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفسية الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 83.81 دولارا للأوقية بعد ارتفاعها 4% الأربعاء.
 
 


