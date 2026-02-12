انخفاض مفاجئ على أسعار الذهب عالميا

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 5065.98 دولارا للأوقية (الأونصة). واختتم تعاملات الجلسة الماضية على ارتفاع بأكثر من 1%.
وخسرت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم نيسان 0.2% إلى 5087.30 دولار للأوقية.
وبالنسبة للمعادن النفسية الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 83.81 دولارا للأوقية بعد ارتفاعها 4% الأربعاء.
