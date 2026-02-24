الثلاثاء 2026-02-24 09:02 ص

انخفاض مفاجئ على أسعار الذهب عالميا

الوكيل الإخباري-   انخفضت أسعار الذهب من أعلى مستوى لها في أكثر من ثلاثة أسابيع الثلاثاء، إذ بدد الضغط الناجم عن ارتفاع الدولار الدعم الناتج عن ضبابية الرسوم الجمركية الأميركية والتوتر بين واشنطن وطهران.اضافة اعلان


وهبط سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.5% إلى 5150.38 دولارا للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل أعلى مستوى له في أكثر من ثلاثة أسابيع في وقت سابق من اليوم.

وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم نيسان 1.1% إلى 5170.70 دولارا.

وارتفع الدولار مما جعل المعدن المقوم بالعملة الأميركية أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وحذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين الدول من التراجع عن الاتفاقيات التجارية التي تفاوضت عليها بالآونة الأخيرة مع الولايات المتحدة بعد أن ألغت المحكمة العليا الرسوم الجمركية الطارئة التي فرضها، قائلا إن سيفرض على تلك الدول رسوما أعلى بكثير بموجب قوانين تجارية مختلفة.

وقال عضو مجلس الاحتياطي الاتحادي كريستوفر والر إنه منفتح على إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع مارس آذار إذا أشارت بيانات الوظائف القادمة لشهر شباط إلى أن سوق العمل "تحولت إلى أساس أكثر صلابة" بعد عام 2025 الضعيف.
 
 


