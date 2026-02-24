انخفاض مفاجئ على أسعار الذهب عالميا

وهبط سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.5% إلى 5150.38 دولارا للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل أعلى مستوى له في أكثر من ثلاثة أسابيع في وقت سابق من اليوم.
وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم نيسان 1.1% إلى 5170.70 دولارا.
وارتفع الدولار مما جعل المعدن المقوم بالعملة الأميركية أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.
وحذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين الدول من التراجع عن الاتفاقيات التجارية التي تفاوضت عليها بالآونة الأخيرة مع الولايات المتحدة بعد أن ألغت المحكمة العليا الرسوم الجمركية الطارئة التي فرضها، قائلا إن سيفرض على تلك الدول رسوما أعلى بكثير بموجب قوانين تجارية مختلفة.
وقال عضو مجلس الاحتياطي الاتحادي كريستوفر والر إنه منفتح على إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع مارس آذار إذا أشارت بيانات الوظائف القادمة لشهر شباط إلى أن سوق العمل "تحولت إلى أساس أكثر صلابة" بعد عام 2025 الضعيف.
-
أخبار متعلقة
-
بنما تضع يدها على ميناءين في قناتها بعد إلغاء امتياز شركة صينية
-
الدولار يتراجع إثر قرار المحكمة العليا الأميركية بشأن الرسوم الجمركية
-
ارتفاع أسعار الذهب إلى أعلى مستوى له عالميا في ثلاثة أسابيع
-
النفط يتراجع مع تصاعد القلق بشأن الاقتصاد العالمي جراء رفع الرسوم الجمركية الأميركية
-
من قمة تاريخية إلى هبوط عنيف.. انهيار حاد في البورصة المصرية
-
هبوط بورصات الخليج وسط التوتر بين واشنطن وطهران
-
رقم لا يخطر على البال.. توقعات أن يصل الذهب إلى هذا السعر خلال العام الحالي
-
وزير الخزانة الأمريكي يطالب الدول بتجاهل قرار المحكمة العليا بعدم قانونية الرسوم الجمركية