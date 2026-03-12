الخميس 2026-03-12 10:18 ص

انخفاض مفاجئ على أسعار الذهب عالميا

الخميس، 12-03-2026 08:18 ص
الوكيل الإخباري-   انخفضت أسعار الذهب الخميس تحت ضغط ارتفاع الدولار، في حين جدد ارتفاع أسعار النفط المخاوف بشأن التضخم وقلص الآمال في خفض أسعار الفائدة على المدى القريب.اضافة اعلان


بحلول الساعة 01:03 بتوقيت غرينتش، هبط سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 5165.73 دولارا للأوقية (الأونصة). وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم نيسان 0.2 بالمئة إلى 5171.40 دولارا.

وزاد الدولار 0.2 بالمئة مما جعل السلع المقومة بالعملة الأميركية مثل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وقالت إيران إن على العالم أن يستعد لارتفاع سعر النفط إلى 200 دولار للبرميل بعد أن هاجمت قواتها سفنا تجارية أمس الأربعاء، في حين أوصت وكالة الطاقة الدولية بالإفراج عن احتياطيات استراتيجية ضخمة للتخفيف من حدة واحدة من أسوأ صدمات النفط منذ السبعينيات.

وقفزت أسعار النفط في بداية التداول مما زاد من ضغوط التضخم إذ لا تزال الإمدادات من الخليج محدودة وسط الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

وذكرت مصادر أن إيران زرعت قرابة 12 لغما في مضيق هرمز، وهي خطوة من شأنها زيادة الجهود الرامية إلى إعادة فتح الممر المائي تعقيدا. ويعد المضيق طريقا رئيسيا لشحنات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية.

وتسبب القتال في إغلاق مضيق هرمز فعليا مما ترك الناقلات عالقة لأكثر من أسبوع وأجبر المنتجين على تعليق الإنتاج مع اقتراب سعة التخزين من الحد الأقصى.
 
 


