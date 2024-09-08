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انكماش الاقتصاد السعودي بـ0.3% في الربع الثاني

العاصمة السعودية الرياض
العاصمة السعودية الرياض
الأحد، 08-09-2024 09:24 ص

الوكيل الإخباري- سجل الاقتصاد السعودي انكماشاً بـ 0.3% في الربع الثاني من العام 2024 مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، وذلك للربع الرابع على التوالي.

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هذا وكان الناتج الإجمالي الحقيقي في السعودية قد انكمش بـ 1.7% في الربع الأول من العام 2024.


وجاء الانخفاض الأكبر من طرف الأنشطة النفطية مع تراجع بـ 8.9%، وقابله ارتفاع في الأنشطة غير النفطية بـ 4.9% والأنشطة الحكومية بـ 3.6%.


هذا وسجلت أنشطة الكهرباء والغاز والماء أعلى معدلات للنمو خلال الربع الثاني من عام 2024، والتي بلغت 8.9% على أساس سنوي و 2.7 % على أساس ربعي.


تليها أنشطة خدمات المال والتأمين وخدمات الأعمال بنمو سنوي بلغ 7.1%، و 1.8% على أساس ربعي، كما حققت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق نمواً بنسبة 6.8% على أساس سنوي، و 1.5% على أساس ربعي.

 

CNBC

 
gnews

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