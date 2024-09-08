انكماش الاقتصاد السعودي بـ0.3% في الربع الثاني

هذا وكان الناتج الإجمالي الحقيقي في السعودية قد انكمش بـ 1.7% في الربع الأول من العام 2024.
وجاء الانخفاض الأكبر من طرف الأنشطة النفطية مع تراجع بـ 8.9%، وقابله ارتفاع في الأنشطة غير النفطية بـ 4.9% والأنشطة الحكومية بـ 3.6%.
هذا وسجلت أنشطة الكهرباء والغاز والماء أعلى معدلات للنمو خلال الربع الثاني من عام 2024، والتي بلغت 8.9% على أساس سنوي و 2.7 % على أساس ربعي.
تليها أنشطة خدمات المال والتأمين وخدمات الأعمال بنمو سنوي بلغ 7.1%، و 1.8% على أساس ربعي، كما حققت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق نمواً بنسبة 6.8% على أساس سنوي، و 1.5% على أساس ربعي.
-
أخبار متعلقة
-
مدن المغرب تتجه للسندات كتمويل جديد لمشاريعها
-
بريطانيا في طريقها لتخسر 9500 مليونيرا
-
دبي 1 والسعودية 2 عربياً في أسواق العقارات الأكثر شفافية
-
بسبب تقرير الوظائف.. وول ستريت تسجل خسارة أسبوعية حادة
-
رقم ضخم.. كم تحتاج بريطانيا لتحقيق نمو اقتصادي؟
-
أيرلندا لديها مشكلة مالية تتمناها الدول الأخرى.. ما القصة؟
-
أسعار النفط تهبط إلى أدنى مستوى منذ نحو عام ونصف
-
نمو الوظائف في الولايات المتحدة يخالف التوقعات