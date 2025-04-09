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بعد هجرة آلاف الأثرياء .. لندن تغادر قائمة أغنى خمس مدن في العالم

تعبيرية
تعبيرية
 
الأربعاء، 09-04-2025 12:53 م
الوكيل الإخباري- أفاد تقرير دولي حول الثروة العالمية بأن العاصمة البريطانية لندن لم تعد ضمن أغنى خمس مدن في العالم، بعد أن فقدت 11300 مليونير خلال العام الماضي، وهو ثاني أعلى معدل خسارة بعد موسكو.اضافة اعلان


ونقلت صحيفة "التايمز" البريطانية عن التقرير، أن أسباب هذا التراجع تعود إلى زيادة الضرائب، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى انخفاض قيمة الجنية الإسترليني.

كما ساهم إلغاء النظام الضريبي الخاص بـ "غير المقيمين" في تسريع وتيرة مغادرة الأثرياء نحو دول تقدم مزايا ضريبية أفضل، مثل البرتغال والإمارات وإيطاليا.

وتُظهر البيانات أن لندن فقدت نحو 12 بالمئة من سكانها الأثرياء منذ عام 2014، في حين سجلت مدن أوروبية أخرى، مثل باريس، ارتفاعاً بأعداد أصحاب الثروات الكبيرة.

بترا
 
gnews

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