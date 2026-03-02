بلومبرغ: ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا 50 % بعد توقف الغاز القطري

ووفقا لـ (بلومبرغ)، سجلت الأسعار في وقت سابق اليوم الاثنين ارتفاعا بأكثر من 45 بالمئة بسبب المخاوف من أن تؤدي الحرب مع إيران إلى قطع الإمدادات في منطقة الخليج.
وأعلنت شركة "قطر للطاقة" الاثنين، وقف إنتاج الغاز الطبيعي المسال بسبب هجوم عسكري إيراني على مرافقها التشغيلية في مدينة راس لفان الصناعية، ومدينة مسيعيد الصناعية، في قطر.
