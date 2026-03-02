بلومبرغ: ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا 50 % بعد توقف الغاز القطري

الوكيل الإخباري- شهدت أسعار الغاز في أوروبا ارتفاعا آخر بنسبة 50 بالمئة بعد توقف إنتاج الغاز الطبيعي المسال في قطر عقب هجمات إيرانية على اثنين من مرافقها التشغيلية.

ووفقا لـ (بلومبرغ)، سجلت الأسعار في وقت سابق اليوم الاثنين ارتفاعا بأكثر من 45 بالمئة بسبب المخاوف من أن تؤدي الحرب مع إيران إلى قطع الإمدادات في منطقة الخليج.