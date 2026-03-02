الإثنين 2026-03-02 07:22 م

بلومبرغ: ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا 50 % بعد توقف الغاز القطري

ا
أرشيفية
 
الإثنين، 02-03-2026 06:40 م

الوكيل الإخباري- شهدت أسعار الغاز في أوروبا ارتفاعا آخر بنسبة 50 بالمئة بعد توقف إنتاج الغاز الطبيعي المسال في قطر عقب هجمات إيرانية على اثنين من مرافقها التشغيلية.

اضافة اعلان


ووفقا لـ (بلومبرغ)، سجلت الأسعار في وقت سابق اليوم الاثنين ارتفاعا بأكثر من 45 بالمئة بسبب المخاوف من أن تؤدي الحرب مع إيران إلى قطع الإمدادات في منطقة الخليج.


وأعلنت شركة "قطر للطاقة" الاثنين، وقف إنتاج الغاز الطبيعي المسال بسبب هجوم عسكري إيراني على مرافقها التشغيلية في مدينة راس لفان الصناعية، ومدينة مسيعيد الصناعية، في قطر.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ا

أخبار محلية عاجل المركز الوطني للأمن السيبراني: إحباط محاولة اختراق سيبراني لنظام صوامع القمح

و

أخبار محلية العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ: حركة ميناء العقبة اعتيادية

ا

أسواق ومال بلومبرغ: ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا 50 % بعد توقف الغاز القطري

ز

أخبار محلية الملك يؤكد رفضه التام للاعتداءات الإيرانية على الأردن

ن

أخبار محلية الأمير مرعد بن رعد يواصل زيارة مصابين عسكريين في إربد

ت

أخبار محلية مجلس مفوضي إقليم البترا يواصل تنظيم اليوم المفتوح لتعزيز التواصل مع المواطنين

ت

أخبار محلية لجنة زكاة الرمثا توزع مساعدات غذائية

ز

شؤون برلمانية مجلس النواب يقرّ 99 مادة من مشروع قانون عقود التأمين



 




الأكثر مشاهدة