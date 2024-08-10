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"بلومبرغ" تحدد أغنى شخص في الصين .. كم بلغت ثروته؟

تعبيرية
تعبيرية




 

السبت، 10-08-2024 10:42 ص

الوكيل الإخباري-   تصدر ملياردير التجارة الإلكترونية كولين هوانغ، مؤسس شركة "Pinduoduo"، قائمة أغنى أغنياء الصين، بحسب ما أظهرته بيانات مؤشر "بلومبرغ" للمليارديرات.


وبلغت ثروة قطب التجارة الإلكترونية هوانغ (44 عامًا) مساء الجمعة (9 أغسطس 2024) قرابة 48.6 مليار دولار، وهو من بين أغنى 25 شخصًا في العالم.


ويتقدم كولين هوانغ بذلك على تشونغ شانشان، صاحب شركة "نوغفو سبرينغ" للمشروبات، والذي استحوذ على لقب أغنى شخص في الصين لأكثر من ثلاث سنوات.


وتُقدَّر ثروة شانشان بـ 47.4 مليار دولار، ويحتل رجل الأعمال المرتبة 26 على مؤشر "بلومبرغ" للمليارديرات.
فيما يحتل المرتبة الثالثة في الترتيب ما هواتنغ، الذي يرأس مجموعة "تنسنت" العملاقة للتكنولوجيا والمالكة لتطبيق "وي تشات".


ويقيس مؤشر "بلومبرغ" للمليارديرات ثروات أغنى 500 شخص في العالم، ويتم حساب المؤشر على أساس أسعار أسهم الشركات التي يمتلك الملياردير أسهمًا فيها.

 

RT

gnews

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