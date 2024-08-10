"بلومبرغ" تحدد أغنى شخص في الصين .. كم بلغت ثروته؟

وبلغت ثروة قطب التجارة الإلكترونية هوانغ (44 عامًا) مساء الجمعة (9 أغسطس 2024) قرابة 48.6 مليار دولار، وهو من بين أغنى 25 شخصًا في العالم.
ويتقدم كولين هوانغ بذلك على تشونغ شانشان، صاحب شركة "نوغفو سبرينغ" للمشروبات، والذي استحوذ على لقب أغنى شخص في الصين لأكثر من ثلاث سنوات.
وتُقدَّر ثروة شانشان بـ 47.4 مليار دولار، ويحتل رجل الأعمال المرتبة 26 على مؤشر "بلومبرغ" للمليارديرات.
فيما يحتل المرتبة الثالثة في الترتيب ما هواتنغ، الذي يرأس مجموعة "تنسنت" العملاقة للتكنولوجيا والمالكة لتطبيق "وي تشات".
ويقيس مؤشر "بلومبرغ" للمليارديرات ثروات أغنى 500 شخص في العالم، ويتم حساب المؤشر على أساس أسعار أسهم الشركات التي يمتلك الملياردير أسهمًا فيها.
-
أخبار متعلقة
-
أسعار الذهب عالمياً تتراجع في أسبوع رغم زيادة الآمال في خفض الفائدة
-
النفط يحقق مكاسب أسبوعية 3% بفضل بيانات اقتصادية إيجابية
-
أسعار النفط تتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية
-
أسعار الذهب عالمياً تتجه لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية
-
انتعاش أسواق الأسهم الأسيوية
-
ارتفاع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأميركي
-
ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا إلى أعلى مستوياتها
-
النفط يرتفع وسط انخفاض حاد في مخزونات الخام الأميركية