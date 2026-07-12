بورصات الخليج تتراجع مع تجدد المواجهة الأمريكية الإيرانية

وجاءت هذه التطورات بعد موجة من الهجمات المتبادلة خلال الأيام الماضية، دفعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الإعلان عن انتهاء وقف إطلاق النار بين الجانبين، مع الإشارة في الوقت نفسه إلى إمكانية استئناف المحادثات الدبلوماسية.
ويأتي التصعيد عقب هجمات إيرانية استهدفت سفنا تجارية في المنطقة، فيما أعلنت إيران إغلاق مضيق هرمز بعد إطلاق طلقة تحذيرية على سفينة قالت إنها كانت تسير في مسار غير مصرح به، مؤكدة اليوم الأحد إخراج سفينة ثانية من الخدمة.
وعلى صعيد الأسواق، ارتفع المؤشر السعودي بنسبة 0.1%، مدعوما بصعود سهم شركة أرامكو السعودية بنسبة 0.2%.
وكشفت خمسة مصادر مطلعة أن المملكة العربية السعودية تدرس توسيع الطاقة الاستيعابية لخط أنابيب النفط الخام الممتد إلى ساحل البحر الأحمر، بما يتيح زيادة كميات النفط المنقولة بعيدا عن مضيق هرمز، سواء للصادرات السعودية أو لدول مجاورة.
وفي قطر، سجل المؤشر الرئيسي ارتفاعا بنسبة 0.1%، بدعم من صعود سهم شركة صناعات قطر بنسبة 0.6%.
وبعيدا عن منطقة الخليج، تراجع المؤشر الرئيسي للأسهم المصرية بنسبة 0.1%.
كما أظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري ارتفاع عجز ميزان المعاملات الجارية إلى 5.1 مليارات دولار خلال الربع الممتد من يناير إلى مارس، مقارنة بـ2.3 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وفي بقية أسواق الخليج، ارتفع المؤشر الرئيسي لبورصة البحرين بنسبة 0.1% ليغلق عند 2011 نقطة، كما صعد مؤشر بورصة سلطنة عُمان بالنسبة نفسها إلى 7652 نقطة، بينما تراجع المؤشر الرئيسي لبورصة الكويت بنسبة 0.1% ليغلق عند 9082 نقطة.
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