بورصة طوكيو تسجل أعلى مستوى على الإطلاق

الوكيل الإخباري- قفز مؤشر "نيكي" الياباني اليوم متجاوزا حاجز 65000 نقطة للمرة الأولى مدفوعا بالتفاؤل باتفاق إنهاء حرب إيران، وتجدد الطلب على الأصول المحفوفة بالمخاطر.



وارتفع "نيكي" بنسبة 2.71% ⁠إلى 65055.68 نقطة في المعاملات المبكرة. وصعد المؤشر "توبكس" الأوسع نطاقا 1.5% إلى 3950.91 نقطة. وصعد 139 سهما على المؤشر "نيكي" مقابل تراجع 86 سهما.

واعتماد اليابان على الطاقة المستوردة جعل اقتصادها شديد التأثر بارتفاع أسعار النفط الناجم عن الصراع الذي دام قرابة ثلاثة أشهر بين الولايات ‌المتحدة ⁠وإسرائيل وإيران.