بورصة طوكيو تسجل أعلى مستوى على الإطلاق

الإثنين، 25-05-2026 11:35 ص

الوكيل الإخباري- قفز مؤشر "نيكي" الياباني اليوم متجاوزا حاجز 65000 نقطة للمرة الأولى مدفوعا بالتفاؤل باتفاق إنهاء حرب إيران، وتجدد الطلب على الأصول المحفوفة بالمخاطر.

وارتفع "نيكي" بنسبة 2.71% ⁠إلى 65055.68 نقطة في المعاملات المبكرة. وصعد المؤشر "توبكس" الأوسع نطاقا 1.5% إلى 3950.91 نقطة. وصعد 139 سهما على المؤشر "نيكي" مقابل تراجع 86 سهما.

واعتماد اليابان على الطاقة المستوردة جعل اقتصادها شديد التأثر بارتفاع أسعار النفط الناجم عن الصراع الذي دام قرابة ثلاثة أشهر بين الولايات ‌المتحدة ⁠وإسرائيل وإيران.


وقال الرئيس الامريكي دونالد ترامب في مطلع الأسبوع إن واشنطن وإيران أنجزتا "قدرا كبيرا من التفاوض" على مذكرة ⁠تفاهم بشأن اتفاق سلام من شأنه إعادة فتح مضيق هرمز الملاحي لنقل النفط. وقال ⁠ترامب في وقت لاحق إنه طلب من ممثليه عدم التسرع ⁠في إبرام أي اتفاق.

 
 


