بورصة طوكيو تسجل أعلى مستوى على الإطلاق

وارتفع "نيكي" بنسبة 2.71% إلى 65055.68 نقطة في المعاملات المبكرة. وصعد المؤشر "توبكس" الأوسع نطاقا 1.5% إلى 3950.91 نقطة. وصعد 139 سهما على المؤشر "نيكي" مقابل تراجع 86 سهما.
واعتماد اليابان على الطاقة المستوردة جعل اقتصادها شديد التأثر بارتفاع أسعار النفط الناجم عن الصراع الذي دام قرابة ثلاثة أشهر بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران.
وقال الرئيس الامريكي دونالد ترامب في مطلع الأسبوع إن واشنطن وإيران أنجزتا "قدرا كبيرا من التفاوض" على مذكرة تفاهم بشأن اتفاق سلام من شأنه إعادة فتح مضيق هرمز الملاحي لنقل النفط. وقال ترامب في وقت لاحق إنه طلب من ممثليه عدم التسرع في إبرام أي اتفاق.
