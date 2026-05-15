بورصة عمّان تسجل ارتفاعاً في التداول والمؤشر العام خلال الأسبوع الماضي

وبحسب البيانات الأسبوعية الصادرة عن البورصة، بلغ المعدل اليومي لحجم التداول نحو 13.7 مليون دينار، مقارنة مع 13.3 مليون دينار في الأسبوع السابق، بنسبة ارتفاع بلغت 2.6 بالمئة، فيما وصل إجمالي حجم التداول إلى 68.5 مليون دينار، مقابل 66.7 مليون دينار للأسبوع الذي سبقه.
وأظهرت البيانات تداول 33.5 مليون سهم من خلال 22813 عقداً، فيما تصدر القطاع المالي النشاط بحجم تداول بلغ 28.12 مليون دينار شكلت ما نسبته 41.06 بالمئة من إجمالي التداول، تلاه قطاع الصناعة بقيمة 22.32 مليون دينار وبنسبة 32.58 بالمئة، ثم قطاع الخدمات بحجم بلغ 18.06 مليون دينار وبنسبة 26.36 بالمئة.
