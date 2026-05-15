بورصة عمّان تسجل ارتفاعاً في التداول والمؤشر العام خلال الأسبوع الماضي

الوكيل الإخباري- سجلت بورصة عمان ارتفاعاً في متوسط حجم التداول اليومي والمؤشر العام للأسعار خلال الأسبوع الممتد من 10 إلى 14 أيار الحالي، مدعوماً بأداء قوي لقطاعي الصناعة والخدمات.

وبحسب البيانات الأسبوعية الصادرة عن البورصة، بلغ المعدل اليومي لحجم التداول نحو 13.7 مليون دينار، مقارنة مع 13.3 مليون دينار في الأسبوع السابق، بنسبة ارتفاع بلغت 2.6 بالمئة، فيما وصل إجمالي حجم التداول إلى 68.5 مليون دينار، مقابل 66.7 مليون دينار للأسبوع الذي سبقه.