الخميس 2026-04-30 08:23 م

تباطؤ النمو الأميركي إلى 2% في الربع الأول بأسوأ من التوقعات

الخميس، 30-04-2026 07:37 م

الوكيل الإخباري-    تباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة بأسوأ من توقعات الأسواق خلال الربع الأول من عام 2026 ليصل إلى 2 بالمئة، مقابل توقعات بنمو قدره 2.3 بالمئة، بحسب ما أظهرته البيانات الحكومية الصادرة اليوم الخميس.

ويأتي هذا الأداء مقارنة بتباطؤ حاد في الربع السابق، حيث لم يتجاوز النمو 0.5 بالمئة نتيجة تراجع الإنفاق الحكومي الفيدرالي، وفقًا لشبكة (سي إن إن) .

 
 


gnews

