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تباين أداء الأسهم الآسيوية

الأسهم الآسيوية
الأسهم الآسيوية
 
الجمعة، 11-07-2025 01:10 م

الوكيل الإخباري-   تباين أداء الأسهم الآسيوية اليوم الجمعة، حيث أغلقت سوق الأسهم اليابانية اليوم على تباين في أداء مؤشراتها.

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وانخفض مؤشر "نيكي" بنسبة 0.19 بالمئة، ليصل إلى مستوى 39569.68 نقطة بعد ارتفاعه 0.8 بالمئة في وقت سابق من الجلسة، بينما صعد مؤشر "توبكس" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.39 بالمئة لينهي تداولاته عند مستوى 2823.24 نقطة.


فيما سجلت الأسواق الصينية وهونغ كونغ مكاسب قوية اليوم الجمعة، بدفع من صعود أسهم شركات التكنولوجيا والمعادن النادرة، مع ترقب انعقاد محادثات بين الصين والولايات المتحدة خلال قمة آسيان، وتزايد التوقعات بمزيد من الدعم الحكومي.

 
 
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