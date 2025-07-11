تباين أداء الأسهم الآسيوية

وانخفض مؤشر "نيكي" بنسبة 0.19 بالمئة، ليصل إلى مستوى 39569.68 نقطة بعد ارتفاعه 0.8 بالمئة في وقت سابق من الجلسة، بينما صعد مؤشر "توبكس" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.39 بالمئة لينهي تداولاته عند مستوى 2823.24 نقطة.
فيما سجلت الأسواق الصينية وهونغ كونغ مكاسب قوية اليوم الجمعة، بدفع من صعود أسهم شركات التكنولوجيا والمعادن النادرة، مع ترقب انعقاد محادثات بين الصين والولايات المتحدة خلال قمة آسيان، وتزايد التوقعات بمزيد من الدعم الحكومي.
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