الوكيل الإخباري- تباين أداء الأسهم الآسيوية اليوم الجمعة، حيث أغلقت سوق الأسهم اليابانية اليوم على تباين في أداء مؤشراتها.

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وانخفض مؤشر "نيكي" بنسبة 0.19 بالمئة، ليصل إلى مستوى 39569.68 نقطة بعد ارتفاعه 0.8 بالمئة في وقت سابق من الجلسة، بينما صعد مؤشر "توبكس" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.39 بالمئة لينهي تداولاته عند مستوى 2823.24 نقطة.