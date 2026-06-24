تباين مؤشرات الأسهم الأميركية

الوكيل الإخباري- تباين أداء مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى اليوم الأربعاء، فيما انخفض سعر النفط الأميركي "وست تكساس" نحو 3 دولارات، ليصل الى70.04 دولار للبرميل الواحد.

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وفي ختام جلسة مداولات اليوم، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 184 نقطة ليصل إلى 51850 نقطة، أي بنسبة زيادة 0.36 بالمئة.