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تباين مؤشرات الأسهم الأميركية

ل
أرشيفية
 
الأربعاء، 24-06-2026 11:39 م

الوكيل الإخباري- تباين أداء مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى اليوم الأربعاء، فيما انخفض سعر النفط الأميركي "وست تكساس" نحو 3 دولارات، ليصل الى70.04 دولار للبرميل الواحد.

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وفي ختام جلسة مداولات اليوم، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 184 نقطة ليصل إلى 51850 نقطة، أي بنسبة زيادة 0.36 بالمئة.


في المقابل، انخفض مؤشر نازداك الأميركي المركب، 110 نقاط ليصل إلى 25476 نقطة، أي بنسبة 0.43 بالمئة، وانخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 7 نقاط ليصل الى 7358 نقطة، أي بنسبة 0.10 بالمئة.

 
 


gnews

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