تحسن مؤشرات الأسهم الأميركية

11:36 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/755971 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- تحسنت مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى، اليوم الثلاثاء، فيما انخفض سعر النفط الأميركي"وست تكساس" بقيمة دولار ليصل الى 58.61 دولار للبرميل الواحد. اضافة اعلان





وقبيل إغلاق السوق المالية، اليوم، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي، حوالى 250 نقطة، وارتفع مؤشر نازداك الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 180 نقطة تقريبا.



كما ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 25 نقطة.







تم نسخ الرابط





