تحسن مؤشرات الأسهم الأميركية

وقبيل إغلاق السوق المالية، اليوم، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي، حوالى 250 نقطة، وارتفع مؤشر نازداك الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 180 نقطة تقريبا.
كما ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 25 نقطة.
