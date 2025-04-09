تدخل اليوم حيز التنفيذ.. كندا تنفذ وعيدها وترد على رسوم ترامب الجمركية

الوكيل الإخباري- أعلنت الحكومة الكندية أنها ستبدأ اعتبارا من اليوم الأربعاء 9 أبريل، فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على استيراد بعض أنواع السيارات الأمريكية، وذلك ردا على إجراء مماثل اتخذته الولايات المتحدة.

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وقالت وزارة المالية الكندية إن هذه التدابير المضادة ستظل قائمة حتى تقوم الولايات المتحدة بإلغاء رسومها الجمركية على قطاع السيارات الكندي.



وأشارت إلى أن التدابير المضادة للتعريفات الجمركية الكندية لا تنطبق على البضائع الأمريكية التي تكون في طريقها إلى كندا في اليوم الذي تدخل فيه التدابير المضادة حيز التنفيذ.



ونشرت الوزارة تفاصيل إضافية حول إدارة الرسوم الجمركية على موقع وكالة خدمات الحدود الكندية.