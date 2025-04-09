تدخل اليوم حيز التنفيذ.. كندا تنفذ وعيدها وترد على رسوم ترامب الجمركية

وأشارت إلى أن التدابير المضادة للتعريفات الجمركية الكندية لا تنطبق على البضائع الأمريكية التي تكون في طريقها إلى كندا في اليوم الذي تدخل فيه التدابير المضادة حيز التنفيذ.
ونشرت الوزارة تفاصيل إضافية حول إدارة الرسوم الجمركية على موقع وكالة خدمات الحدود الكندية.
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