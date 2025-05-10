تذبذب مؤشرات الأسهم الأميركية

وانخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي، 119 نقطة ليصل إلى 41249 نقطة، فيما استقر مؤشر "نازداك"، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة،عند 17929 نقطة.
وانخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 4 نقاط ليصل إلى 5660 نقطة.
إلى ذلك، ارتفع سعر النفط الأميركي "وست تكساس" حوالى دولار، ليصل إلى 60.94 دولار للبرميل الواحد.
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