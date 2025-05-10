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تذبذب مؤشرات الأسهم الأميركية

ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية
مؤشرات الأسهم الأميركية
 
السبت، 10-05-2025 12:34 ص

الوكيل الإخباري-   تذبذبت مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى، اليوم الجمعة وأغلقت على انخفاض وبنسب مختلفة.

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وانخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي، 119 نقطة ليصل إلى 41249 نقطة، فيما استقر مؤشر "نازداك"، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة،عند 17929 نقطة.


وانخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 4 نقاط ليصل إلى 5660 نقطة.


إلى ذلك، ارتفع سعر النفط الأميركي "وست تكساس" حوالى دولار، ليصل إلى 60.94 دولار للبرميل الواحد. 

 
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