تراجع أسعار النفط عالميا وبرنت يسجل 81.11 دولار للبرميل

الوكيل الإخباري- تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية، اليوم الثلاثاء، بعد ارتفاعها بأكثر من 7 بالمئة في الجلسات الثلاث السابقة، على خلفية مخاوف حيال الإمدادات بسبب الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.

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