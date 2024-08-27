تراجع أسعار النفط عالميا وبرنت يسجل 81.11 دولار للبرميل

وبحسب وكالة "بلومبيرغ" للأخبار الاقتصادية، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 32 سنتًا، ما يعادل 0.39 بالمئة لتصل إلى 81.11 دولار للبرميل، في حين هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي، 36 سنتًا، أو ما يعادل 0.46 بالمئة لتصل إلى 77.06 دولار للبرميل.
-
أخبار متعلقة
-
الذهب نحو تحطيم أرقام قياسية.. هذه الأسعار المتوقعة حتى عام 2025
-
قطر تزود الكويت بالغاز لـ 15 عاما
-
أسعار النفط تحلق بعد إعلان من ليبيا
-
ارتفاع أسعار الذهب عالميا
-
النفط يواصل الارتفاع بسبب مخاوف من توترات الشرق الأوسط
-
أمريكا تشتري ما يقرب من 2.5 مليون برميل من النفط
-
الدولار يتجه لأطول سلسلة خسائر أسبوعية منذ 16 شهرا
-
توقعات بوصول أسعار الذهب إلى أسعار قياسية قريبا
c4m