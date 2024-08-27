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تراجع أسعار النفط عالميا وبرنت يسجل 81.11 دولار للبرميل

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 27-08-2024 09:35 ص

الوكيل الإخباري-    تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية، اليوم الثلاثاء، بعد ارتفاعها بأكثر من 7 بالمئة في الجلسات الثلاث السابقة، على خلفية مخاوف حيال الإمدادات بسبب الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.

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وبحسب وكالة "بلومبيرغ" للأخبار الاقتصادية، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 32 سنتًا، ما يعادل 0.39 بالمئة لتصل إلى 81.11 دولار للبرميل، في حين هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي، 36 سنتًا، أو ما يعادل 0.46 بالمئة لتصل إلى 77.06 دولار للبرميل.

 
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