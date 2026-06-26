تراجع أسعار خام برنت البريطاني رغم استمرار المخاوف الأمنية في مضيق هرمز

الوكيل الإخباري- تراجعت أسعار خام نفط برنت خلال تعاملات صباح اليوم الجمعة، بعدما كانت قد سجلت ارتفاعاً على خلفية هجوم استهدف منطقة مضيق هرمز، بحسب ما أفادت به تقارير اقتصادية بريطانية.

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وانخفض سعر خام برنت بنسبة 2.3% ليصل إلى 73.53 دولار للبرميل، إلا أنه لا يزال أعلى من أدنى مستوى سجله أمس عند 72.06 دولار، والذي يُعد الأدنى خلال أربعة أشهر، كما يبقى دون المستويات التي سبقت اندلاع التوترات الأخيرة في الشرق الأوسط.



وفي تطور ميداني، أعلنت شركة إيفرغرين مارين التايوانية أن إحدى سفنها تعرضت للإصابة بالقرب من سلطنة عُمان إثر اصطدامها بـ"جسم مجهول"، أثناء إبحارها عبر مسار أوصت به هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO).