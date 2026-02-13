تراجع أسعار معادن صناعية أساسية عالميا

الوكيل الإخباري- تراجعت أسعار الألومنيوم قليلا اليوم الجمعة، مع تسارع موجة تراجع أوسع في سوق المعادن، بعد تقارير أفادت بأن الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد يتراجع عن بعض الرسوم الجمركية المفروضة على السلع المعدنية.

وعلى بورصة لندن للمعادن، انخفض عقد الألومنيوم القياسي لثلاثة أشهر بأكثر من 2.5 بالمئة إلى 2.965,75 دولار للطن بحلول منتصف النهار تقريبا، في حين تراجع العقد الأكثر نشاطا في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة بنسبة 1.76 بالمئة إلى 23.195 يوان (ما يعادل 2.832 يورو) للطن، وفقا لشبكة يورونيوز الأوروبية.



وتراجعت أيضا عدة معادن صناعية أساسية خلال الجلسة؛ إذ بلغ سعر الزنك 3.316,50 دولار للطن، منخفضا 51,95 دولار بتراجع يناهز 1.54 بالمئة، فيما سجل النيكل 16.993,38 دولار، منخفضا 257 دولارا بنحو 1.49 بالمئة، وبلغ سعر الرصاص 1.972,38 دولار، متراجعا بنحو 10 دولارات (أي حوالي نصف بالمئة).

وارتفع النحاس بنسبة 0.1 بالمئة، بعد تراجعه بأكثر من 2 بالمئة يوم الخميس، نتيجة موجة بيع واسعة شملت الأصول عالية المخاطر، بما فيها السلع الأساسية.