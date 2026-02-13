تراجع أسعار معادن صناعية أساسية عالميا

وعلى بورصة لندن للمعادن، انخفض عقد الألومنيوم القياسي لثلاثة أشهر بأكثر من 2.5 بالمئة إلى 2.965,75 دولار للطن بحلول منتصف النهار تقريبا، في حين تراجع العقد الأكثر نشاطا في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة بنسبة 1.76 بالمئة إلى 23.195 يوان (ما يعادل 2.832 يورو) للطن، وفقا لشبكة يورونيوز الأوروبية.
وتراجعت أيضا عدة معادن صناعية أساسية خلال الجلسة؛ إذ بلغ سعر الزنك 3.316,50 دولار للطن، منخفضا 51,95 دولار بتراجع يناهز 1.54 بالمئة، فيما سجل النيكل 16.993,38 دولار، منخفضا 257 دولارا بنحو 1.49 بالمئة، وبلغ سعر الرصاص 1.972,38 دولار، متراجعا بنحو 10 دولارات (أي حوالي نصف بالمئة).
وارتفع النحاس بنسبة 0.1 بالمئة، بعد تراجعه بأكثر من 2 بالمئة يوم الخميس، نتيجة موجة بيع واسعة شملت الأصول عالية المخاطر، بما فيها السلع الأساسية.
ويعكس هذا التراجع تصاعد التوقعات بأن واشنطن قد تخفف بعض القيود التي شددت سلاسل الإمداد العالمية ورفعت تكاليف الإنتاج على المصنّعين.
-
أخبار متعلقة
-
تراجع الجنيه الإسترليني أمام الدولار واليورو
-
تراجع معظم الأسهم الآسيوية من ذروة قياسية
-
أسعار النفط عالميا تتجه لتسجيل خسارة أسبوعية ثانية متتالية
-
انخفاض أسعار الحديد عالميا
-
تعرف على أسعار الذهب عالميا الجمعة
-
تراجع مؤشرات الأسهم الأميركية بشكل كبير
-
الأسهم الأوروبية ترتفع إلى مستوى قياسي
-
بيانات وظائف أمريكية أقوى من المتوقع تدفع الدولار وتخفض الذهب