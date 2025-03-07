تراجع الأسهم الآسيوية بسبب عدم اليقين في الأسواق

وانخفضت مؤشرات الأسهم من سيدني إلى هونغ كونغ، حيث تراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية في نهاية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الجمعة، وفقد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 696.50 نقطة، أو ما يعادل 1.85 بالمئة، ليصل إلى 37008.43 نقطة في نهاية الجلسة الصباحية .
كما تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 34.85 نقطة، أو 1.27 بالمئة، ليصل إلى 2716.56 نقطة. حيث تراجع مؤشر الأسهم اليابانية بنسبة تقارب 2 بالمئة، وانخفض مؤشر الأسهم الصينية بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له في أربع سنوات، وفقا لموقع (بلومبيرغ).
ومن المقرر في وقت لاحق إصدار بيانات التضخم في تايلاند وتايوان، والاحتياطيات الأجنبية للصين وسنغافورة.
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