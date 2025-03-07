تراجع الأسهم الآسيوية بسبب عدم اليقين في الأسواق

الوكيل الإخباري- تبعت الأسهم الآسيوية نظيرتها الأميركية في التراجع، حيث أدت التقلبات المستمرة في نهج الرئيس الأميركي دونالد ترامب تجاه التعريفات الجمركية على الشركاء التجاريين إلى إثارة حالة من عدم اليقين في الأسواق وإضعاف الثقة في التوقعات الاقتصادية.

اضافة اعلان



وانخفضت مؤشرات الأسهم من سيدني إلى هونغ كونغ، حيث تراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية في نهاية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الجمعة، وفقد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 696.50 نقطة، أو ما يعادل 1.85 بالمئة، ليصل إلى 37008.43 نقطة في نهاية الجلسة الصباحية .



كما تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 34.85 نقطة، أو 1.27 بالمئة، ليصل إلى 2716.56 نقطة. حيث تراجع مؤشر الأسهم اليابانية بنسبة تقارب 2 بالمئة، وانخفض مؤشر الأسهم الصينية بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له في أربع سنوات، وفقا لموقع (بلومبيرغ).



ومن المقرر في وقت لاحق إصدار بيانات التضخم في تايلاند وتايوان، والاحتياطيات الأجنبية للصين وسنغافورة.