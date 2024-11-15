تراجع الإسترليني أمام الدولار واليورو

وبحسب التقارير من مراكز المال البريطانية، انخفض الإسترليني بنسبة 0.08 بالمئة مقابل الدولار الأميركي، ليصل إلى 1.2656
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