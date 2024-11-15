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تراجع الإسترليني أمام الدولار واليورو

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أرشيفية
الجمعة، 15-11-2024 01:44 م

الوكيل الإخباري- واصل الجنيه الإسترليني، اليوم الجمعة تراجعه أمام العملتين الأميركية (الدولار) والعملة الأوروبية الموحدة (يورو).

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وبحسب التقارير من مراكز المال البريطانية، انخفض الإسترليني بنسبة 0.08 بالمئة مقابل الدولار الأميركي، ليصل إلى 1.2656 دولار، وبنسبة 0.41 بالمئة مقابل اليورو ليبلغ سعره 1.1980يورو.

 

بترا

 
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