الجمعة 2025-05-30 04:39 م
 

تراجع الإسترليني أمام الدولار واليورو

عشرة جنيه استرليني
عشرة جنيه استرليني
 
الجمعة، 30-05-2025 03:25 م
الوكيل الإخباري- سجل سعر صرف الجنية الإسترليني، اليوم الجمعة، تراجعاً طفيفاً أمام الدولار الأميركي، بحسب التقارير المالية البريطانية.اضافة اعلان


وجرى تداول الإسترليني عند 3472ر1 دولار، بنسبة تراجع بلغت 06ر0 بالمئة، فيما تراجع بنسبة 42ر0 بالمئة مقابل العملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، مسجلاً 11886ر1 يورو.

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