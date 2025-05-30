تراجع الإسترليني أمام الدولار واليورو

وجرى تداول الإسترليني عند 3472ر1 دولار، بنسبة تراجع بلغت 06ر0 بالمئة، فيما تراجع بنسبة 42ر0 بالمئة مقابل العملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، مسجلاً 11886ر1 يورو.
بترا
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