السبت 2025-02-08 08:01 م
 

تراجع الاسترليني أمام الدولار

الدولار والجنيه الإسترليني واليورو
الجنيه الاسترليني
السبت، 08-02-2025 05:25 م

الوكيل الإخباري-   سجل الجنيه الاسترليني اليوم السبت، تراجعاً طفيفا أمام الدولار ، بنسبة 0.21 بالمئة.

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ووفقا لتقارير من مراكز المال البريطانية، جرى تداول الاسترليني عند 1.2404 دولار، فيما ارتفع مقابل اليورو الأوروبية بنسبة 0.12 بالمئة ليصل عند 1.2009 يورو.

 
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