تراجع الاسترليني أمام الدولار

ووفقا لتقارير من مراكز المال البريطانية، جرى تداول الاسترليني عند 1.2404 دولار، فيما ارتفع مقابل اليورو الأوروبية بنسبة 0.12 بالمئة ليصل عند 1.2009 يورو.
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