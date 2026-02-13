تراجع الجنيه الإسترليني أمام الدولار واليورو

ووفقًا لبيانات التداول التي نشرتها مراكز المال البريطانية، انخفض الإسترليني بنسبة 0.12 بالمئة أمام الدولار ليبلغ 1.3603 دولار، كما تراجع بنسبة 0.03 بالمئة أمام اليورو ليسجل 1.14704 يورو.
