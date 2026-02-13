الجمعة 2026-02-13 05:14 م

تراجع الجنيه الإسترليني أمام الدولار واليورو

تراجع الجنيه الإسترليني أمام الدولار واليورو
الوكيل الإخباري-    سجّل الجنيه الإسترليني تراجعاً طفيفاً اليوم الجمعة أمام كل من الدولار الأميركي واليورو، في تعاملات سوق العملات.

ووفقًا لبيانات التداول التي نشرتها مراكز المال البريطانية، انخفض الإسترليني بنسبة 0.12 بالمئة أمام الدولار ليبلغ 1.3603 دولار، كما تراجع بنسبة 0.03 بالمئة أمام اليورو ليسجل 1.14704 يورو.

 
 


