تراجع الجنيه الإسترليني أمام الدولار واليورو

كما سجل الإسترليني تراجعاً أمام العملة الأوروبية الموحدة، حيث بلغ سعر صرفه 1.17512 يورو، بنسبة تراجع بلغت 0.27%.
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