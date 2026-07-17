تراجع الجنيه الإسترليني أمام الدولار واليورو

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الوكيل الإخباري- تراجع الجنيه الإسترليني خلال تعاملات الأسواق المالية البريطانية، اليوم الجمعة، مسجلاً انخفاضاً أمام الدولار الأميركي بنسبة 0.30%، ليبلغ سعر صرفه 1.34362 دولار، وفقاً لتقارير مراكز المال البريطانية. اضافة اعلان





كما سجل الإسترليني تراجعاً أمام العملة الأوروبية الموحدة، حيث بلغ سعر صرفه 1.17512 يورو، بنسبة تراجع بلغت 0.27%.





