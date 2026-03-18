تراجع الدولار مع انحسار أسعار النفط

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، بنسبة 0.04 بالمئة إلى 99.51، مواصلا خسائره للجلسة الثالثة على التوالي.
وارتفع اليورو للجلسة الثالثة على التوالي بنسبة 0.04 بالمئة إلى 1.1543 دولار، وذلك قبيل انطلاق اجتماع يستمر يومين للبنك المركزي الأوروبي.
كما صعد الين بنسبة 0.21 بالمئة إلى 158.64 مقابل الدولار، وارتفع الجنيه الاسترليني بنسبة 0.1 بالمئة إلى 1.3368 دولار.
وكان الدولار قد بلغ أعلى مستوى له في عشرة أشهر نهاية الأسبوع الماضي، مدفوعا بإقبال المستثمرين على الأصول الأمريكية كملاذ آمن في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط.
وفي العملات الأخرى، ارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.21 بالمئة إلى 0.7117 دولار أمريكي، وصعد الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.19 بالمئة إلى 0.5868 دولار أمريكي.
ورغم هذا التراجع، لا يزال الدولار، الذي يعد ملاذا آمنا، مرتفعا بشكل عام منذ بدء الهجوم الأمريكي والإسرائيلي على إيران قبل نحو ثلاثة أسابيع.
أخبار متعلقة
قطر للطاقة تعلن عن أضرار جسيمة بمدينة راس لفان الصناعية إثر هجوم صاروخي
المركزي الأميركي يبقي أسعار الفائدة دون تغيير
العراق يعلن توقف تدفقات الغاز الإيراني إلى محطاته الكهربائية بسبب الحرب
هام للمقترضين في الأردن
تعرف على أسعار الذهب عالميا الأربعاء
أسعار الديزل في أميركا تتجاوز 5 دولارات للغالون
الجفاف الأمريكي واضطراب الإمدادات يدفعان القمح للصعود
ارتفاع أسعار النفط عالميا