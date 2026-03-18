تراجع الدولار مع انحسار أسعار النفط

الوكيل الإخباري- تراجع الدولار الأمريكي، اليوم الأربعاء، مع انخفاض أسعار النفط الخام، في ظل مؤشرات على انتعاش ميل المستثمرين للمخاطرة، قبيل سلسلة من اجتماعات البنوك المركزية الكبرى بشأن السياسة النقدية.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، بنسبة 0.04 بالمئة إلى 99.51، مواصلا خسائره للجلسة الثالثة على التوالي.



وارتفع اليورو للجلسة الثالثة على التوالي بنسبة 0.04 بالمئة إلى 1.1543 دولار، وذلك قبيل انطلاق اجتماع يستمر يومين للبنك المركزي الأوروبي.



كما صعد الين بنسبة 0.21 بالمئة إلى 158.64 مقابل الدولار، وارتفع الجنيه الاسترليني بنسبة 0.1 بالمئة إلى 1.3368 دولار.



وكان الدولار قد بلغ أعلى مستوى له في عشرة أشهر نهاية الأسبوع الماضي، مدفوعا بإقبال المستثمرين على الأصول الأمريكية كملاذ آمن في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط.



وفي العملات الأخرى، ارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.21 بالمئة إلى 0.7117 دولار أمريكي، وصعد الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.19 بالمئة إلى 0.5868 دولار أمريكي.