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تراجع جماعي لأسواق الأسهم الأوروبية

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أرشيفية
 
الخميس، 31-07-2025 08:46 م

الوكيل الإخباري- شهدت أسواق الأسهم الأوروبية تراجعاً جماعياً خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس عند الإغلاق، مع إصدار نتائج أعمال العديد من الشركات.

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وانخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 3.90 نقطة أو بنسبة 0.71 بالمئة إلى مستوى 546.34 نقطة في نهاية التعاملات، مسجلاً أسوأ جلسة له في ثلاثة أسابيع، وفقاً لشبكة (سي إن بي سي) .


كما أغلق مؤشر داكس الألماني الجلسة على هبوط 196.75 نقطة أو بنسبة 0.81 بالمئة إلى مستوى 24065.47 نقطة.


وهبط مؤشر فوتسي 100 البريطاني 4.13 نقطة أو بنسبة 0.05 بالمئة عند الإغلاق إلى مستوى 9132.81 نقطة، في حين تراجع مؤشر كاك 40 الفرنسي بنحو 89.99 نقطة أو بنسبة 1.14 بالمئة عند الإغلاق إلى مستوى 7771.97 نقطة.

 

بترا

 
 
gnews

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