تراجع جماعي لأسواق الأسهم الأوروبية

وانخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 3.90 نقطة أو بنسبة 0.71 بالمئة إلى مستوى 546.34 نقطة في نهاية التعاملات، مسجلاً أسوأ جلسة له في ثلاثة أسابيع، وفقاً لشبكة (سي إن بي سي) .
كما أغلق مؤشر داكس الألماني الجلسة على هبوط 196.75 نقطة أو بنسبة 0.81 بالمئة إلى مستوى 24065.47 نقطة.
وهبط مؤشر فوتسي 100 البريطاني 4.13 نقطة أو بنسبة 0.05 بالمئة عند الإغلاق إلى مستوى 9132.81 نقطة، في حين تراجع مؤشر كاك 40 الفرنسي بنحو 89.99 نقطة أو بنسبة 1.14 بالمئة عند الإغلاق إلى مستوى 7771.97 نقطة.
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