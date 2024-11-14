تراجع مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى

الوكيل الإخباري- تراجعت، اليوم الخميس، مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى فيما استقر سعر النفط الخام الأميركي "وست تكساس" عند 68.65 دولار للبرميل الواحد.

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وقيبل اغلاق اليوم، انخفض مؤشر داو جونز الصناعي، نحو 200 نقطة، ليصل إلى 44765 نقطة.