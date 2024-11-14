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تراجع مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى

تعبيرية
تعبيرية
الخميس، 14-11-2024 11:48 م

الوكيل الإخباري-    تراجعت، اليوم الخميس، مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى فيما استقر سعر النفط الخام الأميركي "وست تكساس" عند 68.65 دولار للبرميل الواحد.

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وقيبل اغلاق اليوم، انخفض مؤشر داو جونز الصناعي، نحو 200 نقطة، ليصل إلى 44765 نقطة.


وانخفض مؤشر نازداك الأميركي، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 120 نقطة تقريبا ليصل إلى عند 19015نقطة، فيما انخفض مؤشر ستاندرد وباورز (S&P500) نحو 30 نقطة، ليصل إلى 5955 نقطة.

 
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