تراجع مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى

وقيبل اغلاق اليوم، انخفض مؤشر داو جونز الصناعي، نحو 200 نقطة، ليصل إلى 44765 نقطة.
وانخفض مؤشر نازداك الأميركي، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 120 نقطة تقريبا ليصل إلى عند 19015نقطة، فيما انخفض مؤشر ستاندرد وباورز (S&P500) نحو 30 نقطة، ليصل إلى 5955 نقطة.
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