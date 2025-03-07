الجمعة 2025-03-07 02:01 ص
 

تراجع مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى

ارشيفية
ارشيفية
 
الجمعة، 07-03-2025 12:24 ص

الوكيل الإخباري-   تراجعت الخميس مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى، مسجلة خسارة كبيرة بعد أن تحسنت يوم أمس، فيما استقر سعر النفط الخام (وست تكساس) عند 66.44 دولار للبرميل الواحد.

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وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي حوالى 500 نقطة تقريباً، ليصل قبيل إغلاق التداولات اليوم، إلى 42500 نقطة أي نسبة انخفاض 1.1 بالمئة.


وانخفض مؤشر نازداك الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، أكثر من 500 نقطة ليصل إلى 18050 نقطة، نسبة 2.7 بالمئة.


وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز (S&P 500) نحو 100 نقطة ليصل إلى 5830 نقطة بمسبة 1.8 بالمئة.

 
 
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