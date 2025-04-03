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تراجع مؤشرات الأسهم الأميركية بشكل مقلق

ارشيفية
ارشيفية
 
الخميس، 03-04-2025 11:50 م

الوكيل الإخباري-    تراجعت اليوم الخميس، مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى، بشكل مقلق بعد الإعلان عن قرارات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن التعريفات الجمركية.

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وأنخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي، 1679 نقطة ليصل إلى 40545 نقطة، أي بنسبة انخفاض 3.98 بالمئة، كما انخفض مؤشر "نازداك" الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، 1050 نقطة ليتراجع إلى 16550 نقطة، أي بنسبة انخفاض 5.97 بالمئة.


وانخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 274 نقطة ليصل إلى 5396 نقطة، بنسبة انخفاض 4.84 بالمئة.


إلى ذلك، انخفض سعر النفط الخام الأميركي (وست تكساس) بقيمة 5 دولارات؛ ليتراجع إلى 66.72 دولار للبرميل الواحد.

 
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