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تراجع مؤشرات الأسهم الأميركية

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أرشيفية
الجمعة، 24-01-2025 11:50 م

الوكيل الإخباري- تراجع أداء مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى، اليوم الجمعة، فيما ارتفع سعر الذهب نحو 17 دولارًا ليصل إلى 2781 دولارًا للأوقية الواحدة.

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وانخفض قبيل إغلاق مداولات اليوم الجمعة، مؤشر داو جونز الصناعي، نحو 200 نقطة ليصل إلى 44370 نقطة، كما انخفض مؤشر نازداك الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، حوالى 120 نقطة ليستقر عند 19925 نقطة تقريبًا.


وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز (S&P 500) نحو 25 نقطة ليصل إلى 6095 نقطة.


إلى ذلك، استقر سعر النفط الخام (وست تكساس) عند 74.76 دولار للبرميل الواحد.

 

بترا

 
gnews

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