تراجع مؤشرات الأسهم الأميركية

الوكيل الإخباري- تراجعت مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى، أمس الاثنين، مُجددا، وهو الحال ذاته، بالنسبة لسعر النفط الأميركي "وست تكساس" الذي استقر عند 56.71 دولار للبرميل الواحد.

اضافة اعلان



وقبيل الإغلاق اليومي، انخفض مؤشر داو جونز الأميركي، حوالي 30 نقطة، وانخفض مؤشر نازداك الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، أكثر من 100 نقطة.



كما انخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 15 نقطة.