الثلاثاء 2025-12-16 12:34 ص

تراجع مؤشرات الأسهم الأميركية

أرشيفية
الثلاثاء، 16-12-2025 12:03 ص

الوكيل الإخباري- تراجعت مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى، أمس الاثنين، مُجددا، وهو الحال ذاته، بالنسبة لسعر النفط الأميركي "وست تكساس" الذي استقر عند 56.71 دولار للبرميل الواحد.

وقبيل الإغلاق اليومي، انخفض مؤشر داو جونز الأميركي، حوالي 30 نقطة، وانخفض مؤشر نازداك الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، أكثر من 100 نقطة.


كما انخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 15 نقطة.


بترا

 
 


