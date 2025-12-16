تراجع مؤشرات الأسهم الأميركية

وقبيل الإغلاق اليومي، انخفض مؤشر داو جونز الأميركي، حوالي 30 نقطة، وانخفض مؤشر نازداك الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، أكثر من 100 نقطة.
كما انخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 15 نقطة.
