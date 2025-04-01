تراجع معدل التضخم في أوروبا وارتفاع اليورو

وأظهرت بيانات "يوروستات" اليوم الثلاثاء، أن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 2.2 بالمئة في آذار مقارنة بالعام الماضي، انخفاضاً من 2.3 بالمئة في شباط، بما يتماشى مع متوسط تقديرات خبراء الاقتصاد في استطلاع أجرته وكالة "بلومبرغ".
وتباطأ تضخم الخدمات، الذي يحظى بتركيز خاص من صناع القرار إلى 3.4 بالمئة من 3.7 بالمئة، ما يمثل امتداداً للتراجع الذي بدأ بشكل واضح في شباط، كما تباطأ التضخم الأساسي بوتيرة فاقت التوقعات لتبلغ 2.4 بالمئة.
في المقابل، سجل اليورو أقوى أداء شهري له مقابل الدولار الأميركي منذ تشرين الثاني 2022 مرتفعاً بنسبة 4.25 بالمئة خلال آذار، منتقلاً من 1.04 إلى 1.08.
وجاء هذا الصعود مدفوعاً بالتفاؤل حيال الخطط المالية للاتحاد الأوروبي، والتي تشمل زيادة الإنفاق الدفاعي وإصلاح ديون ألمانيا، مما عزز ثقة المستثمرين بالعملة الأوروبية.
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