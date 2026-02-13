تراجع معظم الأسهم الآسيوية من ذروة قياسية

الوكيل الإخباري- تراجعت الأسهم الآسيوية اليوم الجمعة، من مستوى قياسي بعد أن أدت المخاوف بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي على بعض الشركات، إلى موجة بيع في أسهم التكنولوجيا الأميركية.

وانخفض مؤشر "إم إس سي آي" لآسيا والمحيط الهادئ بنسبة 0.8 بالمئة، مسجلا أول تراجع له في ست جلسات، مع انخفاض نحو سهمين مقابل كل سهم ارتفع، ويتجه المؤشر لتحقيق أفضل مكسب أسبوعي له منذ أيلول 2024.



وارتفع مؤشر "كوسبي" في كوريا الجنوبية بشكل طفيف مخالفا الاتجاه العام.



وتراجعت أسهم الصين في تعاملات ضعيفة قبيل عطلة طويلة تمتد أسبوعا كاملا، بينما هبطت أسهم هونغ كونغ متأثرة بخسائر حادة سجلتها الأسواق في وول ستريت خلال جلسة الأمس، ما أضعف شهية المستثمرين للمخاطرة.



وانخفضت الأسهم القيادية الصينية 0.8 بالمئة بحلول منتصف الجلسة، في حين تراجع المؤشر الرئيسي في شنغهاي 0.7 بالمئة، وسط تداولات محدودة مع مغادرة عدد كبير من المتعاملين غرف التداول استعدادا لعطلة رأس السنة القمرية الصينية التي تبدأ في 15 شباط وتمتد تسعة أيام.

ومن المقرر إغلاق أسواق البر الرئيسي الأسبوع المقبل، بينما تتوقف بورصة هونغ كونغ عن التداول ابتداء من الثلاثاء.