تراجع ملحوظ على أسعار الذهب عالمياً

الوكيل الإخباري- تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات الاثنين المبكرة، تحت ضغط من قوة الدولار الأميركي، بينما يترقب المستثمرون مؤشرات جديدة بشأن مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي).

اضافة اعلان



وبحلول الساعة 0057 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 2732.90 دولاراً للأونصة (الأوقية). وبلغت الأسعار ارتفاعاً قياسياً إلى 2758.37 دولاراً للأونصة يوم الأربعاء، بينما أنهت معاملات الأسبوع الماضي مرتفعةً واحداً بالمئة تقريباً.



وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.33 بالمئة إلى 2745.30 دولاراً للأونصة.