تراجع ملحوظ على أسعار الذهب عالمياً

وبحلول الساعة 0057 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 2732.90 دولاراً للأونصة (الأوقية). وبلغت الأسعار ارتفاعاً قياسياً إلى 2758.37 دولاراً للأونصة يوم الأربعاء، بينما أنهت معاملات الأسبوع الماضي مرتفعةً واحداً بالمئة تقريباً.
وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.33 بالمئة إلى 2745.30 دولاراً للأونصة.
وزاد مؤشر الدولار 0.2 بالمئة، وهو ما يجعل الذهب أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى، كما ارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية.
-
أخبار متعلقة
-
الولايات المتحدة تضاعف وارداتها النفطية
-
وزير المالية الروسي: اقتصادنا يظهر معدلات نمو مرتفعة باستمرار
-
برلين تحذر واشنطن من إشعال حرب تجارية مع الاتحاد الأوروبي
-
ارتفاع مؤشر نازداك الأميركي وانخفاض داو جونز
-
الأسهم الأوروبية تختتم أسبوعاً سلبياً على انخفاض طفيف
-
الدولار يتجه لتسجيل مكاسب للأسبوع الرابع في ظل ضبابية السوق
-
الذهب عالمياً يتراجع لكنه يتجه لتحقيق ثالث مكاسب أسبوعية
-
النفط يصعد ويتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية