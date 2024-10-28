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تراجع ملحوظ على أسعار الذهب عالمياً

تعبيرية
تعبيرية
الإثنين، 28-10-2024 06:46 ص

الوكيل الإخباري-   تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات الاثنين المبكرة، تحت ضغط من قوة الدولار الأميركي، بينما يترقب المستثمرون مؤشرات جديدة بشأن مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي).

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وبحلول الساعة 0057 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 2732.90 دولاراً للأونصة (الأوقية). وبلغت الأسعار ارتفاعاً قياسياً إلى 2758.37 دولاراً للأونصة يوم الأربعاء، بينما أنهت معاملات الأسبوع الماضي مرتفعةً واحداً بالمئة تقريباً.


وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.33 بالمئة إلى 2745.30 دولاراً للأونصة.


وزاد مؤشر الدولار 0.2 بالمئة، وهو ما يجعل الذهب أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى، كما ارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية.

 
gnews

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