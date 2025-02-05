تراجع نمو نشاط قطاع الخدمات في الصين

وبحسب مسح مؤسسة "إس أند بي غلوبال"، الصادر اليوم الأربعاء، تراجع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات في الصين خلال يناير الماضي إلى 51 نقطة مقابل 52.2 نقطة خلال الشهر السابق، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه إلى 52.3 نقطة.
وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.
وجاء نمو حجم الأعمال الجديدة بفضل تحسن الطلب وجهود الشركات الناجحة لزيادة نشاط الخدمات. في الوقت نفسه عاد الطلب الأجنبي إلى النمو بعد انخفاضه في نهاية عام 2024.
وعلى صعيد الأسعار، أظهر المسح أن ضغوط التكلفة زادت في يناير الماضي، حيث بلغ معدل التضخم في أسعار مستلزمات التشغيل أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر.
-
أخبار متعلقة
-
استقرار أسعار النفط بعد تداولات متقلبة
-
زيادة صادرات المنتجات الصناعية من موسكو إلى إفريقيا
-
أسعار الذهب ترتفع إلى مستوى تاريخي جديد عالمياً
-
تحسن أداء مؤشرات الأسهم الأميركية
-
الدولار يرتفع مع بدء سريان الرسوم الجمركية على الصين
-
ارتفاع أسعار الذهب عالميا قرب ذروة قياسية
-
انخفاض أسعار النفط عالميا
-
ردا على الرسوم الجمركية.. الاتحاد الأوروبي يتوعد ترامب