ترامب: لا إعفاءات من الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا ينوي منح إعفاءات من الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم، وأنه سيتم فرض رسوم قطاعية اعتبارا من 2 أبريل.



في الشهر الماضي، رفع ترامب الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم إلى نسبة ثابتة تبلغ 25%، دون إعفاءات أو استثناءات، في خطوة تهدف إلى مساعدة الصناعة الأمريكية مع المساهمة في تصعيد حرب تجارية.



وأثناء حديثه مع الصحفيين على متن الطائرة الرئاسية "إير فورس وان"، قال ترامب إن الرسوم المتبادلة على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة ستأتي إلى جانب الرسوم على السيارات.

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وأضاف ترامب: "في حالات معينة، كليهما"، وذلك ردا على سؤال عما إذا كان سيتم فرض رسوم قطاعية ومتبادلة في 2 أبريل.



وقال: "هم يفرضون رسوما علينا، ونحن نفرض رسوما عليهم. بالإضافة إلى ذلك، بالنسبة للسيارات والصلب والألمنيوم، سيكون لدينا بعض الرسوم الإضافية".



وكان ترامب قد صرح سابقا بأنه سيفرض رسوما جمركية متبادلة على أصدقاء الولايات المتحدة وأعدائها على حد سواء في بداية أبريل.

RT