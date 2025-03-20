ترامب يحث الفيدرالي الأمريكي على خفض الفائدة

الوكيل الإخباري- دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة، وذلك بعد قرار المنظم الأمريكي أمس الأربعاء الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.



وكتب الرئيس الأمريكي على منصته الاجتماعية "تروث سوشال": "سيكون من الأفضل للفيدرالي خفض الأسعار، إذ بدأت الرسوم الجمركية الأمريكية تؤثر على الاقتصاد. افعلوا الشيء الصحيح. الثاني من أبريل هو يوم التحرير في أمريكا".

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وأعلن الفيدرالي الأمريكي أمس الأربعاء إبقاء سعر الفائدة عند مستوى 4.25% - 4.5% سنويا، وجاء ذلك متوافقا مع توقعات المحللين.



وفي مؤتمر صحفي عقب إعلان القرار، أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول أن احتمال حدوث ركود في الولايات المتحدة "موجود دائما".



وأفادت صحيفة "واشنطن بوست" نقلا عن مصادر بأن الولايات المتحدة تستعد لفرض رسوم جمركية جديدة على معظم الواردات اعتبارا من 2 أبريل المقبل، والتي ستشمل سلعا مستوردة بقيمة تريليونات الدولارات.



وسبق أن فرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية بنسبة 25% على الواردات من المكسيك وكندا، بالإضافة إلى زيادة الرسوم على المنتجات الصينية إلى 20%. وبررت واشنطن هذه الإجراءات بمكافحة الهجرة غير الشرعية، كما فرضت الولايات المتحدة رسوما على السلع القادمة من الاتحاد الأوروبي.