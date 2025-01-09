الوكيل الإخباري- ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية، نقلا عن مصادر مطلعة، أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يدرس إعلان حالة طوارئ اقتصادية وطنية لفرض رسوم جمركية شاملة على الواردات.



وأفاد تقرير وسيلة الإعلام الأمريكية بأن هذه الخطوة ستسمح لترامب ببناء برنامج تعريفات جديد باستخدام قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية، الذي يخول للرئيس إدارة الواردات خلال حالة الطوارئ الوطنية.

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وأشارت مصادر إلى أن ترامب لديه ولع بهذا القانون، لأنه يمنح سلطة واسعة النطاق بشأن كيفية تنفيذ التعريفات الجمركية دون متطلبات صارمة لإثبات أن التعريفات الجمركية ضرورية لأسباب تتعلق بالأمن القومي.



فيما قال مصدر ثان مطلع: "لا شيء خارج الحسبان"، معترفا بأنه تمت مناقشة مسألة إعلان حالة الطوارئ الوطنية.



ولم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن إعلان حالة الطوارئ الوطنية، إذ لا يزال فريق ترامب يستكشف سبل قانونية أخرى لدعم خطط فرض التعريفات الجمركية التي اقترحها ترامب خلال حملته الانتخابية.



وكان ترامب قد تعهد بفرض رسوم جمركية بنسبة 10% على الواردات إلى الولايات المتحدة، وفرض رسوم جمركية بنسبة 60% على السلع الصينية، ورسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات الكندية والمكسيكية في أول يوم له في منصبه.