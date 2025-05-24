ترامب يضغط على أوروبا لفرض رسوم على الصين

وذكرت الصحيفة أن مستشاري ترامب أعربوا للمسؤولين الأوروبيين، في محادثات خاصة، عن استيائهم من تباطؤ المفاوضات، بسبب اختلاف الأولويات التجارية بين دول الاتحاد الأوروبي.
وأضافت: "لم تتلقَ الولايات المتحدة حتى الآن تأكيدًا على نية قادة الاتحاد الأوروبي فرض رسوم جديدة على السلع الصناعية الصينية، وهو ما يُعد أولوية لمسؤولي إدارة ترامب الساعين إلى زيادة الضغط التجاري على بكين".
وذكّرت الصحيفة بأن الاتحاد الأوروبي لا يزال متمسكًا بمواقفه إزاء مطالب إدارة ترامب، ولا يعتزم تعديل ضريبة القيمة المضافة أو قوانين الصحة والتكنولوجيا الرقمية.
كما تبادلت واشنطن وبروكسل وثائق تتعلق بمواضيع محتملة للنقاش التجاري، في إطار المفاوضات الجارية.
ونقلت الصحيفة عن مصدر مطّلع أن الاتحاد الأوروبي أبدى استعداده للتعاون مع الولايات المتحدة في مسألة الدعم الحكومي الذي تقدمه الصين للقطاعات الصناعية الرئيسية.
وفي سياق متصل، أشارت الصحيفة إلى أن بريطانيا وافقت، ضمن مفاوضات منفصلة مع الولايات المتحدة، على "التقدّم نحو" فرض رسوم على الصلب الصيني. كما قدمت الولايات المتحدة طلبات مشابهة تتعلق بـ"الأمن الاقتصادي" إلى شركاء تجاريين آخرين، مثل اليابان وكوريا الجنوبية، دون التوصل إلى التزامات رسمية حتى الآن.
وفي ظل هذه المفاوضات غير المثمرة، صرّح وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسينت، يوم الجمعة، بأن الاتحاد الأوروبي يعاني من مشكلة في العمل الجماعي، حيث إن العديد من الدول الأعضاء "لا تعرف حتى ما يتم التفاوض عليه باسمها".
وكان الرئيس ترامب قد أعلن، يوم الجمعة، أن التعامل مع الاتحاد الأوروبي صعب، وأن المفاوضات التجارية "لا تؤدي إلى أي شيء"، مشيرًا إلى أنه يقترح فرض رسوم بنسبة 50% على الاتحاد اعتبارًا من 1 يونيو المقبل.
وفي وقت سابق، أعلن ترامب عن اتفاقية تجارية "شاملة وكاملة" بين الولايات المتحدة وبريطانيا، حيث تتضمن الاتفاقية خفض الرسوم الأميركية على السيارات البريطانية، وإلغاء الرسوم على واردات الصلب، في حين ستقوم بريطانيا بإلغاء الرسوم على استيراد الإيثانول الأميركي.
روسيا اليوم
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