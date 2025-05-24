السبت 2025-05-24 10:43 ص
 

ترامب يضغط على أوروبا لفرض رسوم على الصين

البيت الأبيض في واشنطن
البيت الأبيض في واشنطن
 
السبت، 24-05-2025 09:38 ص
الوكيل الإخباري-   أفادت صحيفة وول ستريت جورنال، نقلاً عن مصادرها، بأن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تحاول إقناع الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم على الواردات الصينية، لكنها لم تنجح في ذلك حتى الآن.اضافة اعلان


وذكرت الصحيفة أن مستشاري ترامب أعربوا للمسؤولين الأوروبيين، في محادثات خاصة، عن استيائهم من تباطؤ المفاوضات، بسبب اختلاف الأولويات التجارية بين دول الاتحاد الأوروبي.

وأضافت: "لم تتلقَ الولايات المتحدة حتى الآن تأكيدًا على نية قادة الاتحاد الأوروبي فرض رسوم جديدة على السلع الصناعية الصينية، وهو ما يُعد أولوية لمسؤولي إدارة ترامب الساعين إلى زيادة الضغط التجاري على بكين".

وذكّرت الصحيفة بأن الاتحاد الأوروبي لا يزال متمسكًا بمواقفه إزاء مطالب إدارة ترامب، ولا يعتزم تعديل ضريبة القيمة المضافة أو قوانين الصحة والتكنولوجيا الرقمية.

كما تبادلت واشنطن وبروكسل وثائق تتعلق بمواضيع محتملة للنقاش التجاري، في إطار المفاوضات الجارية.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مطّلع أن الاتحاد الأوروبي أبدى استعداده للتعاون مع الولايات المتحدة في مسألة الدعم الحكومي الذي تقدمه الصين للقطاعات الصناعية الرئيسية.

وفي سياق متصل، أشارت الصحيفة إلى أن بريطانيا وافقت، ضمن مفاوضات منفصلة مع الولايات المتحدة، على "التقدّم نحو" فرض رسوم على الصلب الصيني. كما قدمت الولايات المتحدة طلبات مشابهة تتعلق بـ"الأمن الاقتصادي" إلى شركاء تجاريين آخرين، مثل اليابان وكوريا الجنوبية، دون التوصل إلى التزامات رسمية حتى الآن.

وفي ظل هذه المفاوضات غير المثمرة، صرّح وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسينت، يوم الجمعة، بأن الاتحاد الأوروبي يعاني من مشكلة في العمل الجماعي، حيث إن العديد من الدول الأعضاء "لا تعرف حتى ما يتم التفاوض عليه باسمها".

وكان الرئيس ترامب قد أعلن، يوم الجمعة، أن التعامل مع الاتحاد الأوروبي صعب، وأن المفاوضات التجارية "لا تؤدي إلى أي شيء"، مشيرًا إلى أنه يقترح فرض رسوم بنسبة 50% على الاتحاد اعتبارًا من 1 يونيو المقبل.

وفي وقت سابق، أعلن ترامب عن اتفاقية تجارية "شاملة وكاملة" بين الولايات المتحدة وبريطانيا، حيث تتضمن الاتفاقية خفض الرسوم الأميركية على السيارات البريطانية، وإلغاء الرسوم على واردات الصلب، في حين ستقوم بريطانيا بإلغاء الرسوم على استيراد الإيثانول الأميركي.

روسيا اليوم 
 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

أسواق ومال عاجل الذهب يحلّق عالميًا ويسجّل أفضل أداء في 6 أسابيع

رىلر

تكنولوجيا فيروس أصاب مئات آلاف أجهزة الكمبيوتر.. هذا ما كشفته مايكروسوفت

لاىلاىلا

فن ومشاهير الفنان باسم ياخور يعود إلى سوريا (صور)

كييف تتعرض لهجوم روسي كبير فجر السبت

عربي ودولي تصعيد غير مسبوق في أوكرانيا .. العاصمة تحت وابل من المسيّرات والصواريخ

ؤ ؤ

فيديو منوع أم تكتشف طريقة بسيطة لإسعاد رضيعها دون مراقبة!

رليليل

فيديو منوع خلطة تنظيف الكبد !

ارشيفية

أخبار محلية تحت الراية الهاشمية .. إنجازات تتجدد في عيد الاستقلال

ر

فيديو منوع غزالة تعود بأصدقائها بعد تلقّي طعام من شخص!



 
 



الأكثر مشاهدة