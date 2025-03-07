ترامب يوقّع أمراً تنفيذياً لإنشاء احتياطي استراتيجي للبيتكوين

الوكيل الإخباري - وقَّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء أمس الخميس، أمراً تنفيذياً لإنشاء احتياطي استراتيجي للبيتكوين، قبل يوم من لقائه مع مسؤولين من صناعة العملات المشفرة في البيت الأبيض.



وقال مسؤول العملات المشفرة في البيت الأبيض، الملياردير ديفيد ساكس، في منشور على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، إن الاحتياطي سيتم تمويله بعملة البيتكوين المملوكة للحكومة الفيدرالية والتي تمت مصادرتها كجزء من إجراءات مصادرة الأصول الجنائية أو المدنية.



يتوقع الحاضرون في قمة البيت الأبيض للعملات المشفرة، اليوم الجمعة، أن يكون الحدث بمثابة منصة لترامب للإعلان رسمياً عن خططه لبناء احتياطي استراتيجي يحتوي على البيتكوين وأربع عملات مشفرة أخرى.



في وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلن ترامب أسماء خمس أصول مشفرة يتوقع إدراجها في هذا الاحتياطي، ما أدى إلى ارتفاع القيمة السوقية لكل منها. وذكر الرئيس أن العملات الخمس هي بيتكوين، وإيثر، وإكس آر بي، وسولانا وكاردانو.



ليس من الواضح كيف سيعمل مثل هذا الاحتياطي، أو كيف سيفيد دافعي الضرائب، وقال ساكس إن الحكومة الفيدرالية ستتبع استراتيجية لتعظيم قيمة ممتلكاتها في مثل هذا الاحتياطي، دون تقديم تفاصيل.



وقال ساكس: «لن تبيع الولايات المتحدة أي بيتكوين يتم إيداعها في الاحتياطي، سيتم الاحتفاظ بها كمخزن للقيمة، الاحتياطي مثل حصن فورت نوكس رقمي للعملة المشفرة التي غالباً ما تسمى (الذهب الرقمي)».



أثارت تحركات ترامب لدعم صناعة العملات المشفرة، التي أنفقت الملايين لدعمه وغيره من الجمهوريين في انتخابات نوفمبر، مخاوف لدى بعض المحافظين ومؤيدي العملات المشفرة بشأن تقديم هدايا لمجتمع ثري بالفعل ونزع الشرعية عن صناعة العملة الرقمية.



يجادل المؤيدون بأن الاحتياطي سيساعد دافعي الضرائب على الاستفادة من نمو أسعار العملات المشفرة.



ووجه ترامب الأمر التنفيذي لوزيري الخزانة والتجارة لتطوير «استراتيجيات محايدة من حيث الميزانية» للحصول على بيتكوين إضافية ليس لها «تكاليف إضافية» على دافعي الضرائب.



وقدر ساكس أن الحكومة الأميركية تمتلك نحو 200,000 بيتكوين، وأن البيع المبكر للعملة المشفرة كلف دافعي الضرائب الأميركيين 17 مليار دولار. لم يكن واضحاً كيف توصل ساكس إلى هذه التقديرات.



وأثار دعم الرئيس لصناعة العملات المشفرة أيضاً مخاوف بشأن تضارب المصالح، وأطلقت عائلة ترامب عملات ميم مشفرة، كما يمتلك الرئيس حصة في منصة «وورلد ليبرتي فاينانشال» للعملات المشفرة.

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